وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالات قدمها مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية خدموا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، حسبما أوردت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الجمعة، “كما هي العادة خلال كل مرحلة انتقالية، فإن الإدارة المنتهية بالتعاون مع تلك المقبلة، طلبت من جميع المسؤولين في مراكز سياسية تقديم استقالاتهم”.

يشار إلى أنه يعمل في وزارة الخارجية الأمريكية نحو 70 ألف موظف، ويعمد الرئيس المنتخب عادة إلى اختيار مسؤولين جدد في المراكز السياسية للوزارة.

ورغم مغادرة وزير الخارجية السابق جون كيري منصبه في العشرين من الشهر الحالي، لم يتسلم خلفه ريكس تيلرسون منصبه بعد، لأن مجلس الشيوخ لم يوافق عليه حتى الآن.

ويدير الرجل الثالث في الوزارة، السياسي توماس شانون، المرحلة الانتقالية، بعد أن غادر الوزارة بالفعل عدد من مساعدي كيري وكبار المديرين فيها.