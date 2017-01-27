قالت تقارير صحفية إسرائيلية، إن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» نجحت فى إدخال صواريخ كورية شمالية، موجهة بالليزر.

وكشف موقع «ديبكا» المقرب من جهاز الاستخبارات «الموساد» عن أن «حماس» تعاقدت فى وقت سابق على الصواريخ، وهى مضادة للدبابات.

ولم يحدد الموقع ذاته كمية الصواريخ التى يقول إن الحركة أدخلتها، لكنه زعم أنها دخلت عبر ليبيا ثم إلى مصر فقطاع غزة عبر الأنفاق «بكميات كبيرة».

والصواريخ من نوع Bulsae-٢ وعملت كوريا الشمالية على تطويرها فى الآونة الأخيرة، وتستطيع إصابة هدفها بشكل دقيق لوجود أجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء.