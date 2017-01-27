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تقارير: «حماس» تشتري صواريخ كورية موجهة بالليزر
مقاتلون ـ مقاتلين ـ قطاع غزة ـ حماس

تقارير: «حماس» تشتري صواريخ كورية موجهة بالليزر

الجمعة، 27 يناير 2017 09:46 ص

قالت تقارير صحفية إسرائيلية، إن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» نجحت فى إدخال صواريخ كورية شمالية، موجهة بالليزر.

وكشف موقع «ديبكا» المقرب من جهاز الاستخبارات «الموساد» عن أن «حماس» تعاقدت فى وقت سابق على الصواريخ، وهى مضادة للدبابات.

ولم يحدد الموقع ذاته كمية الصواريخ التى يقول إن الحركة أدخلتها، لكنه زعم أنها دخلت عبر ليبيا ثم إلى مصر فقطاع غزة عبر الأنفاق «بكميات كبيرة».

والصواريخ من نوع Bulsae-٢ وعملت كوريا الشمالية على تطويرها فى الآونة الأخيرة، وتستطيع إصابة هدفها بشكل دقيق لوجود أجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

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