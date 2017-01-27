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الزمالك يترقب عودة الشناوي لتحديد مصيره في السوبر
احمد الشناوي

الزمالك يترقب عودة الشناوي لتحديد مصيره في السوبر

الجمعة، 27 يناير 2017 09:45 ص
متابعات

يترقب الجهاز الفنى للزمالك انضمام أحمد الشناوى للفريق بحد أقصى بعد نهاية معسكر أكتوبر المقرر نهايته غداً السبت، لتحديد إمكانية لحاقه بمواجهة السوبر أمام الأهلي، المقرر لها 10 فبراير المقبل بدولة الإمارات من عدمه.
وكان الشناوى قد أخطر جهاز الزمالك بأنه يشعر بتحسن فى قدمه بعد الراحة السلبية التى حصل عليها فور عودته من الجابون، عقب استبعاده من حسابات المنتخب الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا، بعد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية فى مباراة مالى.
من المقرر أن يخضع الشناوى لكشف طبى شامل فى الزمالك، لتحديد حالته النهائية ومدة علاجه لتحديد مدى إمكانية لحاقه بالسوبر من عدمه، وقد أكد جهاز المنتخب من قبل أنه لن يلحق بالمباراة لحاجة لفترة تتراوح بين 3 أسابيع إلى 4 أسابيع.

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