ينطلق اليوم الجمعة في محافظة أسوان المؤتمر الوطني الثاني الشهرى للشباب تحت شعار “ابدِعْ.. انطلق” بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الجمعة.

كما تستكمل غدًا السبت من التاسعة صباحًا باقي الجلسات وهي:

- الصعيد ما بين التحديات وآفاق التنمية.. رؤية شبابية.

- مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد.

- المشاركة السياسية وانتخابات المحليات في الصعيد.

- تنمية القطاع السياحي في الصعيد ودور الشباب في تطويره.

- مبادرة الصعيد حماية اجتماعية.

- مجموعة من المبادرات الشبابية.

- الزراعة والثروة السمكية في الصعيد، تنمية الاستثمارات في الصعيد.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، عن إقامة المؤتمر الشهري للشباب، الذي سيعقد في محافظة أسوان اليوم وغدا.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن المؤتمر سيكون مخصصًا لصعيد مصر، في ضوء اهتمام الدولة والرئيس بدعم الصعيد على كل المستويات، باعتباره ثروة مصر الدائمة والمستقبلية.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصعيد، وتمكين الشباب سياسيا واجتماعيا، إضافة إلى تنمية الصعيد في المجالات المختلفة اقتصاديا وسياحيا وصناعيا.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن حاضري مؤتمر أسوان سيمثلون 1300 شاب من شباب محافظات الصعيد فقط، ونظرا لارتفاع نسبة الإشغال في أسوان، رأت رئاسة الجمهورية تقليل عدد المدعوين للمؤتمر من الشخصيات العامة والسياسيين والإعلاميين؛ وبالتالي تم التركيز على الشخصيات البارزة فقط وأغلبهم ينتمي لمحافظات الصعيد أيضًا.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن المؤتمر سيشهد 8 جلسات عامة، بحضور عدد كبير من الوزراء، ورؤساء الأحزاب السياسية ونواب الصعيد بمجلس النواب ورؤساء جامعات ومحافظي الصعيد، وسيناقش عددا كبيرا من القضايا، إضافة إلى عدد من المبادرات الخاصة بالصحة والتعليم وتنمية السياحة سيتم إطلاقها في الصعيد.

كما سيتم مناقشة “انتخابات المحليات” ودور المحليات في الصعيد، والتمكين السياسي.