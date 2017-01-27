أكد المهندس وليد حقيقي المتحدث باسم وزارة الري، انه هناك أبحاث بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الزراعية وزارة الزراعة لعمل آليات وتقنيات جديدة لزراعة الأرز وبعض المحاصيل الأخرى.

وأعرب حقيقي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، عن حرص الوزارة في العمل لتقليل نقوص الزراعة وتقليل كمية المياه، وتقليل فترة زراعتها وتحملها للملوحة.

وأشار إلى أن تقنية زراعة “القمح بالتبريد” تجعل إنتاجية الأرض تتراوح ما بين14 إلى 15 اردب للفدان، مؤكدا أنها تختلف من أرض لأخرى بحسب طبيعة الطقس والتربة.