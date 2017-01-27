 Moheet on google
الجمعة 27 يناير 2017 09:53 صباحاً
روابط سريعة
قصف مدفعي لـ«البؤر التكفيرية» في العريش
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

قصف مدفعي لـ«البؤر التكفيرية» في العريش

الجمعة، 27 يناير 2017 09:41 ص

واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية، الجمعة، حملتها الأمنية الموسعة بمناطق جنوب مدينة العريش، للقضاء على فلول العناصر الإرهابية وضبط الخارجين عن القانون.

وقالت مصادر أمنية، إن القوات تنفذ حملة أمنية موسعة في مناطق المزرعة والصفا والمسمي وجهاد أبوطبل والدهيشة والسبيل والكيلو 17، جنوب مدينة العريش، حيث أسفرت عن مصرع عدد من العناصر الإرهابية وضبط آخرين من المتورطين في هجمات إرهابية ضد القوات، بجانب ضبط أشخاص من المشتبه بهم، وجار فحصهم.

وأشارت المصادر إلى قصف وتدمير بؤر إرهابية من المنازل والعشش التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وحرق وتدمير سيارات مختلفة الأنواع ودراجات نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في هجماتها ضد القوات، وشهدت مناطق جنوب وغرب العريش دوي إنفجارات متتالية نتيجة العمليات الأمنية التي تجري في هذه المناطق، حيث تقوم القوات بقصف البؤر الإرهابية، وملاحقة العناصر الإرهابية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3