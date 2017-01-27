واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية، الجمعة، حملتها الأمنية الموسعة بمناطق جنوب مدينة العريش، للقضاء على فلول العناصر الإرهابية وضبط الخارجين عن القانون.

وقالت مصادر أمنية، إن القوات تنفذ حملة أمنية موسعة في مناطق المزرعة والصفا والمسمي وجهاد أبوطبل والدهيشة والسبيل والكيلو 17، جنوب مدينة العريش، حيث أسفرت عن مصرع عدد من العناصر الإرهابية وضبط آخرين من المتورطين في هجمات إرهابية ضد القوات، بجانب ضبط أشخاص من المشتبه بهم، وجار فحصهم.

وأشارت المصادر إلى قصف وتدمير بؤر إرهابية من المنازل والعشش التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وحرق وتدمير سيارات مختلفة الأنواع ودراجات نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في هجماتها ضد القوات، وشهدت مناطق جنوب وغرب العريش دوي إنفجارات متتالية نتيجة العمليات الأمنية التي تجري في هذه المناطق، حيث تقوم القوات بقصف البؤر الإرهابية، وملاحقة العناصر الإرهابية.