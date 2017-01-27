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اتصال هاتفي محتمل بين بوتين وترامب السبت
ترامب وبوتين‎

اتصال هاتفي محتمل بين بوتين وترامب السبت

الجمعة، 27 يناير 2017 09:30 ص

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن أن يتحادث هاتفيا للمرة الأولى مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، السبت.

وفي رد على سؤال لشبكة “سي أن أن”، الأمريكية بشأن احتمال حصول اتصال هاتفي بين الرئيسين السبت، أجاب بيسكوف بالإيجاب.

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