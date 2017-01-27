طالب محمد الحداد، خبير نقل بحري، بضرورة إنشاء وزارة للبحرية التجارية تضم كل المقومات البحرية المصرية بما فيها هيئة قناة السويس ومشروع التنمية محذرا من تفتيت مقومات الاقتصاد البحري بين الوزارات والهيئات المختلفة حتى لا تكون جزر منعزلة يصعب تسويقها.

واضاف “الحداد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية “الحدث اليوم”، أن مصر تمتلك الكثير في مجال النقل البحري لكن لا يتم استخدامه فصناعة السفن وتقطيعها وصناعة الحديد، ستجعل مصانع الحديد داخل مصر تعمل بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البحرية للسفن سينهض بقطاع النقل البحري بشكل واسع، بالإضافة إلى إنشاء المراكز اللوجستية، وتلك الصناعات كانت متواجدة قديمًا، لكنها اندثرت نتيجة ضعف الاقتصاد العام، لذا فإعادة إحياء ملف النقل البحري يعد ضرورة لإنعاش الاقتصاد المصري بشكل عام.