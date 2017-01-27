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بالفيديو .. أحمد المالكي: إغلاق أي صفحة تحمل اسم "شاومينج"
شاومينج ينشر امتحان الاقتصاد وإجابته في الدور الثاني للثانوية العامة

بالفيديو .. أحمد المالكي: إغلاق أي صفحة تحمل اسم "شاومينج"

الجمعة، 27 يناير 2017 09:26 ص

قال أحمد المالكي، الهاكر الذي اغلق صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”، إنه عمل على نجاح هذا الاختراق لمدة شهر كامل.

وأضاف “المالكي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية “الحدث اليوم”، أنه أهدى غلق هذه الصفحات الذى ظللت أعمل عليه طوال شهر كامل لشهدائنا من الجيش والشرطة رحمهم الله  حفظ الله مصر، موضحا أن اي صفحة تحمل اسم “شاومنيج” ستغلق.

وأكد “المالكي” أن قيادات وزارة التربية والتعليم تواصلوا معه وقاموا بحل كل المشاكل التي أرسلت إليه من الطلاب الذين يشتكون المدراس التي يتعلمون بها.



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