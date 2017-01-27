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بالفيديو.. "البترول": اعتماد 8 مليار دولار لأنشطة الاستكشاف
حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول،‎

بالفيديو.. "البترول": اعتماد 8 مليار دولار لأنشطة الاستكشاف

الجمعة، 27 يناير 2017 09:20 ص
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قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزراة اعتمدت اليوم مبلغ 8 مليار دولار استثمارات لأنشطة الاستكشاف واستكمال تنمية المرحلة الأولى من مشروع حقل ظهر بمنطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط.
وأضاف “عبدالعزيز”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط احمر الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية الحدث اليوم، أن المشروع يسير وفقاً لبرنامج العمل لتحقيق وضع المرحلة الأولى على الإنتاج فى نهاية العام الجارى بمعدل إنتاج حوالى مليار قدم مكعب غاز يومياً، واستكمال باقى مراحل المشروع ليصل الإنتاج إلى حوالى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية عام 2019.



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