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تعاطي الحشيش في وقت مبكر يؤثر على مستوى الذكاء اللفظي
اطفال تدخين سجائر

تعاطي الحشيش في وقت مبكر يؤثر على مستوى الذكاء اللفظي

الجمعة، 27 يناير 2017 09:20 ص
وكالات

عزيزي المراهق .. إحذر، تعاطيك للحشيش في سن مبكرة يضر بذكاءك اللفظي وقدراتك الإرداكية مع بلوغك سن العشرين.

وكشف الباحثون في جامعة ” مونتريال ” أن النتائج المتوصل إليها - والتي نشرت في عدد يناير من مجلة “تنمية علم النفس”- أن المراهقين الذين يدخنون الحشيش في سن ال(14)، كانوا الأكثر عرضة بنسبة 20% للإخفاق في الاختبارات المعرفية، ليميلوا إلى ترك الدراسة، مما يسهم بشكل مباشر في تراجع كفاءة قدرتهم اللفظية في مراحل لاحقة من حياتهم.

وقالت الدراسة، إنه بشكل عام، تشير هذه النتائج إلى أنه بالإضافة إلى الفشل الدراسي وتدني المهارات الحياتية الأساسية اللازمة لحل المشاكل والتكيف اليومي تتأثر بصورة كبيرة بتعاطي الحشيش.

وكان الفريق البحثي قد أجرى أبحاثه على أكثر من 294 مراهقا أكملوا مجموعة متنوعة من الاختبارات المعرفية في سن ال 13 ، 14 ، و 20 عاما حول أنشطتهم اليومية ومعدلات تعاطيهم الحشيش بين عام 2008 – 2016.

وجدت دراسة الروابط بين تعاطي الحشيش وضعف وظائف المخ فيما يتعلق بالذكاء اللفظي والقدرات المعرفية المحددة تتعلق بالأجزاء الأمامية من المخ، وخاصة تلك التي تتطلب التعلم عن طريق التجربة والخطأ .. كما توصلت الدراسة إلى أن المراهقين الذين بدأوا بتعاطي الحشيش في سن الـ 17 قد تدنت مهارتهم اللفظية.

التدخين

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