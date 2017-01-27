«البقالون التموينيون»: انفراجه في أزمة السكر الشهر الحاليالجمعة، 27 يناير 2017 09:27 ص
أكد ماجد نادي المتحدث باسم نقابة “البقالين التموينيين”، أن مع بداية الشهر الجاري تم طرح كميات كبيرة من السكر التمويني مما أحدث “انفراجه في أزمة السكر”، متوقعا انخفاض أسعار السكر في محال “السوبر ماركت” العادية.
وأشار نادي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن وزارة التموين اعتمدت على الأرز الفلبيني والهند لعدم وجود الأرز البلدي نتيجة عدم وجود مناقصات للفلاحين والمزارعين، مضيفا أن وزير التموين قد وعد بعودة طرح الأرز البلدي خلال شهري فبراير ومارس، نافيا أيضا توافر العدس على البطاقات التموينية.
وأوضح أن المواطن له 21 جنيه دعم على البطاقات التموينية خلال هذا الشهر، مؤكدا أنه تم توفير كيلو سكر وزجاجة زيت ومكرونة لكل شخص لديه بطاقة تموينية.
وأضاف أن الحملات الرقابية لضبط بضائع السكر التمويني المهربة قد ساعدت على توافر السكر في محلات البقالة التموينية وضبط أسعارها.
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