أكدت الدكتورة براءة الجاسم أستاذة علم النفس، إن مابين 4 إلى 6 دقائق هناك حالة طلاق في مصر، واصفة الأمر بـالمؤشر «المخيف».

وأوضحت أستاذة علم النفس خلال لقائها في برنامج «ممكن» المذاع على فضائية «cbc» تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، أن من بين أسباب ارتفاع نسب الطلاق هو العنف المتبادل بين الزوجين، وغياب لغة الحوار، وسوء الحالة المادية وعدم تحمل المسئولية وانحدار المستوى التعليمي، وكثرة الخلافات.