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شريف منير: حصلت على 75 جنيها في "الاحتياط واجب"
شريف منير

شريف منير: حصلت على 75 جنيها في "الاحتياط واجب"

الجمعة، 27 يناير 2017 02:10 ص

قال الفنان شريف منير، إن فيلم “الاحتياط واجب” أول أعماله الفنية خلال مسيرته السينمائية، لافتًا إلى أن أجره خلال الفيلم لم يتجاوز الـ 75 جنيها.

ولفت منير، خلال لقائه ببرنامج “عيش الليلة”، المذاع على قناة “dmc”: إلى أنه استفاد خلال مشاركته في فيلم “الاحتياط واجب” الكثير من الخبرات التي أهلته للعمل مع الكبار أمثال الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة مديحة كامل، مشيرًا إلى أنه مارس خلال هذه الفترة المزيكا ولكنه قرر الاستمرار في عالم التمثيل.

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