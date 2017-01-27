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التلاوي: فوضى الطلاق سبب زيادة أعداد أطفال الشوارع
السفيرة ميرفت التلاوي

التلاوي: فوضى الطلاق سبب زيادة أعداد أطفال الشوارع

الجمعة، 27 يناير 2017 02:05 ص

أعتبرت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس منظمة المرأة العربية، توثيق الطلاق بأنه بداية الإصلاح الإجتماعى، والقضاء على الطلاق الشفوى، موضحة «مفيش حاجة اسمها أن واحد يبقى غضبان ويطلق زوجته».

وأردفت خلال لقائها ببرنامج «90 دقيقة » تقديم الإعلامية مها عثمان المذاع على فضائية «المحور» إن مصر بها 7 آلاف مأذون ليسوا موظفين في الدولة ولكنهم مسجلين في وزارة العدل ويعملون بلائحة دستورية صدرت من عام 1955.

وتابعت «الفوضى في الطلاق كانت أحد أسباب أطفال الشوارع، وتشريد الأسرة، والطفل المتواجد بين الأم والأب المنفصلين يعتبر يتيم لأنه مشرد بين الطرفين».

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