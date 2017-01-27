

روى المطرب مدحت صالح، موقفا كوميديا تعرض له خلال غنائه بأحد المسارح، مضيفًا: “لقيت نحو 35 ألف واحد في المدرجات ارتبكت ونسيت كل كلمات أغنية كوكب تاني”، لافتًا إلى أنه استدعى وقتها الشاعر مدحت الجمال ليعرض عليه كلماتها قبل دخوله المسرح لأداء الأغنية.

وتابع خلال لقائه ببرنامج “عيش الليلة”، المذاع على قناة “dmc”، تقديم أشرف عبدالباقي: أنه قام بكتابة جميع كلمات الأغنية على كفوف يديه وقام بغش الكلمات أثناء إلقاء الأغنية، مردفًا: “عملت نفسي بشوح وبتعاطي مع الأغنية وأنا بمثل على الناس علشان أغش الكلمات”.