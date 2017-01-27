أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إن الوزارة دربت 40 ألف شاب على الإدارة المحلية لخوض الانتخابات المحلية المقبلة.

ولفت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن انتخابات المحليات ستشهد إقبالا كبيرا من الشباب وهناك حالة حراك سياسي حقيقى.

وأردف أن التغيير الحقيقي يبدأ من مشاركة الشباب لتولى المسئولية خلال الفترة المقبلة وتكون قادرة على اتخاذ القرار.