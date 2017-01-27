 Moheet on google
الجمعة 27 يناير 2017 02:20 صباحاً
روابط سريعة
نهى العمروسي توضح حقيقة اتهامها بتعاطي المخدرات
نهى العمروسي

نهى العمروسي توضح حقيقة اتهامها بتعاطي المخدرات

الجمعة، 27 يناير 2017 01:50 ص

أكدت الفنانة نهى العمروسى: «حبسى لم يكن بسبب مشاركتى في ثورة يناير بل بسبب تعاطى المواد المخدرة، مع العلم أنى كنت قد توقفت عن تدخين السجائر، وتم احتجازى في القسم 9 أيام ومكنتش بنام نهائيا لأن حجز القسم كان صغيرا وممتلئ بالمسجونات».

ولفتت خلال لقائها ببرنامج «بالألوان الطبيعية» تقديم الإعلامية نادية حسنى، المذاع على فضائية «دريم»: «ذهبت لنقابة الصحفيين لحضور ندوة ثم توجهت بعد ذلك لجاليري في منطقة الزمالك لأخذ مجموعة من الفضة، حيث كنت أستعد للمشاركة في أحد الأعمال السينمائية لمسلسل جديد، وعندما داهمت الشرطة المكان لم تجد معى أي مواد مخدرة، وتم إجراء تحليل تعاطي الموادة ولم يثبت شيء».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3