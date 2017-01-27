أكدت الفنانة نهى العمروسى: «حبسى لم يكن بسبب مشاركتى في ثورة يناير بل بسبب تعاطى المواد المخدرة، مع العلم أنى كنت قد توقفت عن تدخين السجائر، وتم احتجازى في القسم 9 أيام ومكنتش بنام نهائيا لأن حجز القسم كان صغيرا وممتلئ بالمسجونات».

ولفتت خلال لقائها ببرنامج «بالألوان الطبيعية» تقديم الإعلامية نادية حسنى، المذاع على فضائية «دريم»: «ذهبت لنقابة الصحفيين لحضور ندوة ثم توجهت بعد ذلك لجاليري في منطقة الزمالك لأخذ مجموعة من الفضة، حيث كنت أستعد للمشاركة في أحد الأعمال السينمائية لمسلسل جديد، وعندما داهمت الشرطة المكان لم تجد معى أي مواد مخدرة، وتم إجراء تحليل تعاطي الموادة ولم يثبت شيء».