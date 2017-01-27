البحوث الإسلامية: نحتاج لتقنين الطلاق الشفوي

قال عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور، محمد الشحات الجندي، إنّ معظم الفقهاء أكدّوا أنّ الطلاق الشفوي يصح ويعتد به ما دام طلاقًا صريحًا من شخص بالغ وعاقل ولم يكن في ...