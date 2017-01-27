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كمال يعتذر لوزير الشباب على الهواء
المذيع اسامة كمال

كمال يعتذر لوزير الشباب على الهواء

الجمعة، 27 يناير 2017 01:45 ص

اعتذر الإعلامي أسامة كمال، للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على الهواء لانقطاع الاتصال الهاتفي معه.

وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشباب، منحهم الحماس لخوض تجربة الانتخابات المحلية المقبلة، موضحا أن الدستور الجديد منح 25% للشباب ومثلها للمرأة في انتخابات المحليات.

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