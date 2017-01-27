أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الطلاق الشفوي هو الأصل في الشريعة الإسلامية.

ولفت في مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من مصر» المذاع على فضائية «الغد»، أن توثيق الطلاق مرفوض شرعًا؛ لأنه يهدد أصول التشريع ويعتبر استدراك على الله، لافتًا إلى أن هناك حالة لعلمنة الأحكام الشرعية، وهناك فرق بين الحلف بالطلاق وإيقاعه ولا يجب خلط الأوراق وهناك سبل كثيرة للحد من الطلاق بعيدًا عن توثيقه.