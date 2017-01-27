 Moheet on google
الجمعة 27 يناير 2017 12:53 صباحاً
روابط سريعة
وفاة وزير التجارة الجزائري في باريس
363

وفاة وزير التجارة الجزائري في باريس

الجمعة، 27 يناير 2017 01:37 ص

توفي، منذ قليل، بختي بلعايب وزير التجارة الجزائري، عن عمر يناهز الـ 63 عامًا، في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صراع مع المرض.

وكانت صحة الوزير الجزائري تدهورت قبل أيام؛ مما دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تكليف وزير الإسكان بتسيير مهام وزارة التجارة بدلًا منه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3