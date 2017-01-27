توفي، منذ قليل، بختي بلعايب وزير التجارة الجزائري، عن عمر يناهز الـ 63 عامًا، في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صراع مع المرض.

وكانت صحة الوزير الجزائري تدهورت قبل أيام؛ مما دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تكليف وزير الإسكان بتسيير مهام وزارة التجارة بدلًا منه.