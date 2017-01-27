

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون؛ لزيادة رواتب الوزراء، لافتًا إلى أن مشروع قانون زيادة الرواتب إجراء وحق دستوري.

ولفت في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل، المذاع على فضائية «دريم»، أنه من حق رئيس الوزراء التقدم بمشروع قانون لزيادة رواتب الوزراء طبقًا لنصوص الدستور، نافيًا معرفته بما يتقاضاه الوزراء أو رئيس الوزراء من مرتبات.