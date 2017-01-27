أعلن اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، أنه سيتم الإعلان عن 75 ألف فرصة عمل بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن عدد سكان المحافظة وصل إلى 5 ملايين نسمة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «مساء dmc»، على «قناة dmc»، «إنه سيتم إنشاء كلية للفنون التطبيقية ومعهد صناعي على مساحة 3 أفدنة تبرع بها أحد رجال الأعمال»، قائلا: «أتعهد بإنهاء كافة مشروعات الصرف الصحي بمدينة المحلة قريبًا».