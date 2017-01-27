تضاعفت ودائع البنك المصرى الخليجى لتصل إلى 40.65 مليار جنيه خلال عام 2016، مقارنة بـ20.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2015.

وحقق البنك صافي أرباح 401.5 مليون جنيه خلال العام، مقارنة بصافي أرباح 278.2 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015، بنسبة ارتفاع في الأرباح بلغت 44%.

ونمت إجمالي القروض بنسبة 131% لتصل إلى 18.95 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ8.2 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2015.

كذلك تضاعفت إيرادات الفوائد لتصل إلى 3.54 مليار جنيه خلال العام، مقابل 1.59 مليار جنيه خلال العام الأسبق، بنمو بلغ 122%، كذلك تضاعفت الأرباح المرحلة 26 مرة لتصل إلى 219.4 مليون جينه مقارنة بـ8.1 مليون جنيه خلال عام 2015.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح عن عام 2016 نحو 1.36 جنيه، مقابل 95 قرشًا للسهم عن عام 2015، بنمو 43%.

ومن الجدير بالذكر أن البنك انتهى مؤخرا من زيادة رأس المال بقيمة 32 مليون دولار، واوضح أن الزيادة جاءت لتوافق البنك مع معايير بازل2 وفقا لقواعد البنك المركزى.

يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للبنك 255.57 مليون دولار، موزعاً على عدد 255.57 مليون سهم، بقيمة اسمية دولار للسهم، وبقيمة دفترية 65.66 دولار ويتداول السهم فى الوقت الراهن حول مستوى 1.20 دولار.