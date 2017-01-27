رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بنجاح عملية إجلاء العائلات من منطقة قنفودة بالقطاع الغربي ببنغازي.

وقال كوبلر ، في تغريدة له اليوم، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه سعيد لأن العائلات الآن خارج مرمى إطلاق النار، متمنيا أن يتم إخراج العائلات المتبقية بأمان في أسرع وقت ممكن.

وأبدى المبعوث الأممي إلى ليبيا سعادته بقيام فريق من بعثة الأمم المتحدة بزيارة إلى مدينة طبرق يوم أمس، مؤكدا عزم البعثة على القيام بزيارات دورية إلى طبرق وجميع أنحاء ليبيا.