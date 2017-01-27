 Moheet on google
الجمعة 27 يناير 2017 12:57 صباحاً
روابط سريعة
لجنة حقوقية ليبية ترحب بتحرير منطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي
طائرات تابعة للواء حفتر تقصف مواقع مدينة بنغازي‎

لجنة حقوقية ليبية ترحب بتحرير منطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي

الجمعة، 27 يناير 2017 12:19 ص
أ ش أ

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بتحرير منطقة قنفودة بغرب مدينة بنغازي من سيطرة تنظيم انصار الشريعة الإرهابي و مجلس شؤري ثوار بنغازي ، وذلك بعد معركة استمرت طوال عامين متواصلين وما اسفرت عنه من عدد كبير من الضحايا وجرحي ، حيث يمثل تحرير منطقة قنفودة انتصارا للوطن و للشعب الليبي في حربه علي الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية في عموم ليبيا.
و تثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، في بيان تحصلت وكالة انباء الشرق الأوسط ، على نسخة منه مساء اليوم ، كل الجهود المحلية المبذولة للقضاء على خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.
وجددت اللجنة تأكيدها على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لأجل القضاء علي التطرف والإرهاب والتنظيمات الإرهابية فكريا بعد القضاء عليه جغرافيا باعتبار الخطر الفكري لتنظيمات الإرهابية أشد خطرا من السيطرة على الارض مما يستدعي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومشايخ وعلماء الشريعة الإسلامية بضرورة القيام بدورهم في تنوير وتنبيه الناس من الخطر الفكري المتطرف لهده التنظيمات الإرهابية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3