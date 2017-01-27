رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بتحرير منطقة قنفودة بغرب مدينة بنغازي من سيطرة تنظيم انصار الشريعة الإرهابي و مجلس شؤري ثوار بنغازي ، وذلك بعد معركة استمرت طوال عامين متواصلين وما اسفرت عنه من عدد كبير من الضحايا وجرحي ، حيث يمثل تحرير منطقة قنفودة انتصارا للوطن و للشعب الليبي في حربه علي الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية في عموم ليبيا.

و تثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، في بيان تحصلت وكالة انباء الشرق الأوسط ، على نسخة منه مساء اليوم ، كل الجهود المحلية المبذولة للقضاء على خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وجددت اللجنة تأكيدها على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لأجل القضاء علي التطرف والإرهاب والتنظيمات الإرهابية فكريا بعد القضاء عليه جغرافيا باعتبار الخطر الفكري لتنظيمات الإرهابية أشد خطرا من السيطرة على الارض مما يستدعي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومشايخ وعلماء الشريعة الإسلامية بضرورة القيام بدورهم في تنوير وتنبيه الناس من الخطر الفكري المتطرف لهده التنظيمات الإرهابية.