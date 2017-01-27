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أحمد دويدار: أصبحت لاعبا في سموحة بشكل رسمي
احمد دويدار

أحمد دويدار: أصبحت لاعبا في سموحة بشكل رسمي

الجمعة، 27 يناير 2017 12:05 م
أ ش أ

قال أحمد دويدار لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم، إنه أتم انتقاله بشكل رسمي لنادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.
وأوضح دويدار - في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أنه توصل لاتفاق نهائي مع مسئولي نادي سموحة، من أجل الانضمام للفريق السكندري بداية من يناير الجاري، مشيرا إلى أن عقده مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وأشار دويدار - المتواجد حاليا في الجابون رفقة المنتخب المصري الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية 2017 - إلى أنه تنازل عن باقي مستحقاته لدى نادي الزمالك، من أجل اتمام انتقاله إلى نادي سموحة في يناير الجاري، وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.
جدير بالذكر أن أحمد دويدار ابتعد عن التشكيل الأساسي لفريق الزمالك في الفترة الأخيرة، حيث يعتمد محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض على الثنائي علي جبر ومحمود حمدي “الونش” في خط دفاع الزمالك.

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