واصل المنتخب الفرنسي، حملته الناجحة للاحتفاظ بلقب بطولة العالم لكرة اليد للرجال للمرة الثانية على التوالي، بعدما صعد للمباراة النهائية، بفوز (31-25) على نظيره السلوفيني، اليوم الخميس، بنصف نهائي البطولة.

كان المنتخب الفرنسي، الطرف الأفضل في المباراة حيث ظل محافظاً على تقدمه في الشوط الأول (15-12)، ليحسم المواجهة لصالحه في النهاية بفارق 6 أهداف.

وستواجه فرنسا، الذي يسعى للتتويج بلقبه العالمي السادس، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزًا بالبطولة، في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة منتخبي كرواتيا، والنرويج، التي ستقام غدًا الجمعة.