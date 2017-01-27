فرنسا تتأهل لنهائي مونديال اليدالجمعة، 27 يناير 2017 12:02 م
واصل المنتخب الفرنسي، حملته الناجحة للاحتفاظ بلقب بطولة العالم لكرة اليد للرجال للمرة الثانية على التوالي، بعدما صعد للمباراة النهائية، بفوز (31-25) على نظيره السلوفيني، اليوم الخميس، بنصف نهائي البطولة.
كان المنتخب الفرنسي، الطرف الأفضل في المباراة حيث ظل محافظاً على تقدمه في الشوط الأول (15-12)، ليحسم المواجهة لصالحه في النهاية بفارق 6 أهداف.
وستواجه فرنسا، الذي يسعى للتتويج بلقبه العالمي السادس، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزًا بالبطولة، في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة منتخبي كرواتيا، والنرويج، التي ستقام غدًا الجمعة.
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