قال مبعوث السلام الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد أن وقف الأعمال القتالية هو الحل الوحيد لتحقيق حل سياسي شامل، فيما أكد مندوب اليمن أن الانقلابيين قد جندوا أكثر من 10 آلاف طفل بعد خطفهم.

وانتقد ولد الشيخ في احاطة أمام مجلس الأمن قيام الحوثيين بتشكيل حكومة موازية في اليمن وعدم تقديمهم ورقة تتعلق بالشق الأمني من مبادرته كما اعتبر أن إدارة الرئيس هادي انتقدت مبادرته رغم أنها خطة مبدئية قابلة للنقاش..حسبما أفادت قناة ” سكاي نيوز اليوم / الخميس / .

ودعا ولد الشيخ كافة أطراف الأزمة اليمنية إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية الوطنية في التعامل مع الأزمة، ودعا كذلك إلى ضمان فتح مطار صنعاء وتأمين الملاحة الجوية فيه وكذلك ضمان صرف رواتب الموظفين في كافة المحافظات، مشددا على أنه لا مجال لحل الأزمة في اليمن بالخيار العسكري.

من جانبه ، قال مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني في كلمته الشعب اليمني يتطلع إلى نهاية الانقلاب وعودة الاستقرار في اليمن.

وأكد اليماني أن الحل في اليمن مرتبط بالقبول بنتائج الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الانقلابيين قاموا بتجنيد أكثر من 10 آلاف طفل بعد خطفهم.

وأشار إلى أنه لا يمكن للحكومة الشرعية وفي ظل المعطيات الحالية السماح بإعادة فتح مطار صنعاء، مؤكدا أن الانقلابيين يمارسون سياسية العقاب الجماعي على الشعب اليمني في مناطق سيطرتهم.