قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تدخل لحل الأزمة في جامبيا بعد تعثر حلها من جانب منظمة ” الايكواس” والوسطاء الدوليين ” ودق طبول الحرب وإعلان رئيس جامبيا حالة الطوارئ في بلاده.

وأضاف محمد الأمين ولد الشيخ الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية في مؤتمر صحفي مساء اليوم ” الخميس” أن وساطة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في أزمة جامبيا جنبت المنطقة حربا.

وأكد الأمين أنه بامكان كل شخص اشعال الحرب لكن ايقافها ومعرفة نتائجها ليس بالسهولة، موضحا أن الرئيس الموريتاني تدخل بعدما تأزم الوضع ووصل المراقبون فيه والساسة إلى طريق مسدود واصبحوا ينتظرون التدخل العسكري الذي لا يعرف متى سينتهي وكيف ستكون نتائجه على حد قوله.

وأشار إلى أنه بعد خمس ساعات من النقاش مع رئيس جامبيا يحيي جامي واقناعه توصل الرئيس الموريتاني معه لاتفاق يضمن له بعض الضمانات ويسلم بالمقابل السلطة بطريق سلس وسلمي للرئيس المنتخب، ليذهب بعد ذلك الرئيس الموريتاني في ساعة متأخرة من الليل في زيارة لم تكن مبرمجة للسنغال التقى فيها بالرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الجامبي الجديد أدأما بارو وتحدث معهما في الموضوع وتبلورت الملامح الاولى للحل السلمي الذي يتفادى فيه العالم والمنطقة نزاعا جديدا.

وأضاف الوزير أن الرئيس الموريتاني “لم يقم بالوساطة من أجل السنغال ولا أي دولة أخرى وإنما قام بها للمنطقة برمتها وهذا واجبه كرئيس سابق للاتحاد الافريقي ورئيس للقمة العربية الشئ الذي يجعل من واجبه تحقيق السلم في المنطقة وتجنيبها الحرب والتوتر ” ، حسب تعبيره.