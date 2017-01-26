أصدرت محكمة عليا أمريكية حكما بإلزام احدى الإدارات التعليمية بولاية كاليفورنيا بدفع 25ر1 مليون دولار في شكل تعويض لطالبة سابقة بسبب حرمانها من التوجه إلى الحمام .!

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن مدرسة الفصل منعت الطالبة باتريك هنرى من التوجه إلى الحمام عام 2012 ، مما أدي إلى اضطرارها للتبول في جردل ، الأمر الذي تسبب في تعرضها لتعليقات محرجة عبر الأنترنت وشعورها بالإحباط وشروعها في الانتحار .

ويقول برايان واتكنز المحامي الموكل بالدفاع عن الطالبة السابقة - التي تبلغ من العمر الآن 19 عاما - أن موكلته اضطرت عقب الحادث إلى التحويل من المدرسة إلى عدة مدارس اخرى ، كما أنها ما زالت تتلقى العلاج النفسى من الصدمة والضغوط الناتجة عن هذا الحادث .

وقررت المحكمة العليا في كاليفورنيا أيضا إلزام الإدارة التعليمية بدفع 41 الف دولار مقابل تكاليف علاج الطالبة السابقة فضلا عن التعويض الكبير .

من جانبها ، اعربت الإدارة التعليمية عن شعورها بخيبة الأمل نتيجة لهذا الحكم وأعلنت أنها سوف تعلن قرارها بالطعن في الحكم من عدمه في غضون الأسابيع القادمة .

جان /ط ح