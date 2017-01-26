تمكنت قوات الجيش الليبي اليوم الخميس من تحرير 10 أشخاص بينهم عسكريون ذو رتب عسكرية كبيرة كانوا محتجزين لدى الجماعات الإرهابية في القطاع الغربي من بنغازي.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، أن من بين المحررين آمر كتيبة “الفضيل بوعمر” سابقاً، عميد موسى العوامي، وعقيد ناجي المعداني ، ضابط بالاستخبارات الليبية.

وأضافت المصادر، أن عملية تحرير المحتجزين جرت بعد عملية منسقة للقوات المسلحة ضد بقايا التنظيمات الإرهابية الفارة إلى العمارات “12” في بوصنيب بعد هروبها يوم أمس الأربعاء من قنفودة التي أعلنت القوات المسلحة عن تحريرها بالكامل.

وكانت القوات المسلحة قد تمكنت يوم أمس الأربعاء من فك أسر 63 أسيراً من قبضة التنظيمات الإرهابية ، وجرى تسليم المحتجزين إلى لجنة مختصة لتأمين نقلهم إلى جهات الاختصاص المدنية لأخذ الإجراءات اللازمة بحقهم.