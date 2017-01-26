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الخميس 26 يناير 2017 11:07 مساءً
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الزعفراني: مخابرات بريطانيا تستغل الإخوان.. وهذا دليلي
خالد الزعفراني - باحث في الشئون الإسلامية

الزعفراني: مخابرات بريطانيا تستغل الإخوان.. وهذا دليلي

الخميس، 26 يناير 2017 11:17 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن الإخوان خلال الثمانينيات قاموا بالإتجار في العملة، وقام بعض الوزراء بتسهيل هذا العمل لهم، موضحا أن المخابرات البريطانية تحدثت أن الإخوان سيحكمون مصر خلال عشر سنوات.

وتابع في مداخلة هاتفية ببرنامج “رانيا والناس”، المذاع على شاشة “إل تي سي”، مساء الخميس، أن المخابرات البريطانية تستغل الإخوان لتحقيق مصالحها، وهذا من خلال استقطاب الإخوان والتيار الإسلامي وتوفير الأمان لهم وعدم الملاحقة الأمنية لهم، لافتا إلى أن الإخوان في العراق وافقوا على الاحتلال البريطاني.

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