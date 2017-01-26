تأهل فريق برشلونة الإسباني للدور نصف النهائي من كأس ملك أسبانيا بعدما تغلب على نظيره ريال سوسيداد بهدف نظيف دون رد في لقاء الإياب الذي جمع بينهما اليوم.

سجل أهداف المباراة دينيس سواريز في الدقيقة 17 و 82، وليونيل ميسي في الدقيقة 57 ولويس سواريز في الدقيقة 66 وأردا توران في الدقيقة 80.

وأحرز لريال سوسيداد كلاً من خوانمي في الدقيقة 64 ، ويليان خوسي دي سيلفا في الدقيقة 72 .

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز البارسا بهدف دون رد، ليصبح مجموع المباراتين 5-2 ليتأهل البارسا للدور نصف النهائي بكأس ملك أسبانيا