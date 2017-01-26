أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المشروع الروسي للدستور السوري القادم ليس ضغطا على قوى المعارضة، لكنه دعوة لخوض مناقشة حول هذا الشأن.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات لها أوردتها قناة “روسيا اليوم ” – اليوم الخميس ” لقد سلم الجانب الروسي للمعارضة السورية خلال اجتماع أستانا بعض الأفكار حول الدستور المحتمل، وان هذا ليس مسألة ضغط على المعارضة .

وشددت زاخاروفا أن المفاوضات، التي تم إجراؤها في العاصمة الكازاخستانية أستانا بين أطراف الأزمة السورية - حققت نجاحا تاما.. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كل شيء أجري وفقا للجدول الزمني المخطط له وفي الأطر التي تم تحديدها”.

واعتبرت زاخاروفا أن كان من الممكن تحقيق تقدم أكبر، لكنها أكدت أن المهمة التي تم وضعها قبل إجراء المفاوضات تم تنفيذها بصورة كاملة.