 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 11:08 مساءً
روابط سريعة
زاخاروفا: المشروع الروسي للدستور السوري دعوة للنقاش
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

زاخاروفا: المشروع الروسي للدستور السوري دعوة للنقاش

الخميس، 26 يناير 2017 11:44 م
أ ش أ

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المشروع الروسي للدستور السوري القادم ليس ضغطا على قوى المعارضة، لكنه دعوة لخوض مناقشة حول هذا الشأن.
وقالت زاخاروفا، في تصريحات لها أوردتها قناة “روسيا اليوم ” – اليوم الخميس ” لقد سلم الجانب الروسي للمعارضة السورية خلال اجتماع أستانا بعض الأفكار حول الدستور المحتمل، وان هذا ليس مسألة ضغط على المعارضة .
وشددت زاخاروفا أن المفاوضات، التي تم إجراؤها في العاصمة الكازاخستانية أستانا بين أطراف الأزمة السورية - حققت نجاحا تاما.. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كل شيء أجري وفقا للجدول الزمني المخطط له وفي الأطر التي تم تحديدها”.
واعتبرت زاخاروفا أن كان من الممكن تحقيق تقدم أكبر، لكنها أكدت أن المهمة التي تم وضعها قبل إجراء المفاوضات تم تنفيذها بصورة كاملة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3