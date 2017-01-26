كوبر يتحدث عن لقاء المغرب وفرحة التأهل لربع النهائيالخميس، 26 يناير 2017 10:38 م
أكد هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم أنه سيعكف مع جهازه المعاون ولاعبيه على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء الفريق خلال مباريات الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية بالجابون، وذلك قبل المواجهة الهامة أمام المغرب.
ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره المغربي يوم الأحد المقبل باستاد بور جنتي في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون.
وقال كوبر في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس، إنه ترك اللاعبين يفرحون بالتأهل لربع نهائي البطولة ولكنه طالبهم بعدم المبالغة في الفرحة والإفراط في نشوة الانتصار.
وشدد كوبر على أن مباراة المغرب القادمة في غاية الصعوبة لأن الفريق المغربي شرس ويمتلك لاعبين جيدين ويقوده مدرب رائع ، ولكنه أشار إلى أن منتخب المغرب سيجد صعوبة هو الآخر في مواجهتنا لأننا فريق جيد ايضا.
وقال المدير الفني للفراعنة إن إهدار لاعبيه للفرص لا يغضبه لأن ذلك يحدث كثيرا في مباريات كرة القدم ، ولكنه من الممكن ان يغضب بشدة إذا شعر أن أحد اللاعبين يفتقد الروح والرغبة في الإبداع داخل الملعب .
وقال إن الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية شهد بعض المفاجأت بخروج فرق قوية كانت مرشحة للوصول لأبعد من ذلك في البطولة، وظهرت المستويات متقاربة بين المنتخبات المشاركة.
وجدد كوبر رفضه لما أشيع عن ارتكاب لاعب غانا هاريسون افول تصرف غير أخلاقي ضده وقيامه بالبصق عليه خلال مباراة الامس بين مصر وغانا ، وقال إن نجيلة الملعب تطايرت من ركلة اللاعب الارض بقدمه ، وتناثرت على نظارته فقام بمسحها، وتخيّل البعض أن اللاعب بصق عليه.
وأشاد المدرب الأرجنتيني بخفة ظل محمود عبد المنعم كهربا لاعب المنتخب المصري ، وقال إنه يشيع جوًا من البهجة داخل الفريق بروحه المرحة.
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