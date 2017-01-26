كشف الأمين العام لوزارة “البيشمركة” الكردية جبار ياور عن وجود خطة لدي حكومة إقليم كردستان العراق لتحرير قضاء “الحويجة” جنوب غربي محافظة كركوك شمالي العراق من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي.

وقال ياور، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين وزارة البيشمركة والحكومة العراقية بشأن تحرير الحويجة، وهناك تفاهم بين الجانبين حول هذا الأمر، وأن خطة معركة استعادة الحويجة جاهزة وبقي فقط تحديد موعد انطلاق العملية.

ولفت إلى أن مسألة بقاء قوات “البيشمركة” في المناطق التي حررتها من داعش سيتم معالجتها وفق القانون، وأضاف: أن بغداد وأربيل اتفقتا على تشكيل لجنة عليا مشتركة ستعمل على معالجة كافة المشكلات الإدارية والسياسية وسبل إدارة محافظة نينوى.

من جهة أخري، قصفت قوة من “الحشد الشعبي اليوم بالمدفعية مواقع قوات البيشمركة شرقي قضاء “سنجار” شمال غربي العراق.. وقال مسؤول خلية الإعلام الحربي في إقليم كردستان هلكورد حكمت إننا ننتظر الموقف الرسمي للحشد حول الحادثة التى هي ليست الأولى من نوعها، وأن البيشمركة لا تعد هذه الحادثة تعبيراً عن الموقف الرسمي للحشد الشعبي لكنه مسؤول عن هذه الأفعال.