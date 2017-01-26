احتفلت مجموعة “بورتو جروب” برئاسة مجلس إدارتها رجل، الأعمال منصور عامر، بتسليم المرحلة الثانية من الفيلات في مشروع “بورتو أكتوبر” تحت شعار “اعرف جارك”.

وحضر الاحتفال ملاك پورتو أكتوبر وتجولوا في المشروع والتعرف على جيرانهم واستمتع الحضور بالحفل وتفاعلوا مع بابا پورتو وشارك الأطفال في المسابقات واستمتعوا بالألعاب fireworks.

ومشروع بورتو أكتوبر واحد من أكبر مشروعات پورتو جروب في مدينة 6 أكتوبر، ويقع المشروع على مساحة قدرها مليون و381 ألف و925 مترا مربعا تقريبا، ليصبح واحدا من المشروعات العملاقة في مصر.

ويقع بورتو أكتوبر في قلب مدينة 6 أكتوبر وعلى بعد 5 دقائق من ميدان چهينة، وپورتو أكتوبر مقسمة إلى جزئين الأول ليتل روما والجزء الثاني ستانلي.

ويضم بورتو أكتوبر واحدة من أكبر الحدائق على مساحة قدرها 30 ألف متر مربع تقريبا، بجانب مجموعة مميزة من الفيلات والشقق الفندقية المميزة التي تطل على مساحات شاسعة من اللاند سكيب، بجانب وجود بحيرة تصل مساحتها نحو 15 ألف متر تقريبا.

وتحتوي على مستشفى بمواصفات عالمية بالإضافة إلى أن المشروع يضم مدارس عالمية ويضم الكمبوند ثلاثة ميجا مول بها محال عالمية، بجانب هايبر ماركت.

ويحتوي كمبوند پورتو أكتوبر على نادي بورتو والذي يضم مجموعة مميزة من الملاعب هذا بجانب وجود فندق عالمي ووحدات فندقية على أعلى مستوى.