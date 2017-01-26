أكد الإعلامي أسامة كمال، أن مؤتمر الشباب الثالث المقام بأسوان غدا لمقرر انعقاده غدا الجمعة ويستمر لمدة يومين ،برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي هى فرصة لمقابلة الشباب مع الرئيس والمسؤولين عن قرب

وقال في برنامجه “مساء dmc” المذاع على فضائية “dmc” مساء اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يناقش المؤتمر التحديات التى تواجه الصعيد، وتمكين الشباب سياسيا واجتماعيا، إضافة إلى تنمية الصعيد فى المجالات المختلفة اقتصاديا وسياحيا وصناعيا.

وسيشهد المؤتمر 8 جلسات عامة بحضور عدد كبير من الوزراء ورؤساء الأحزاب السياسية ونواب الصعيد بمجلس النواب ورؤساء جامعات ومحافظى الصعيد، وسيناقش عددا من القضايا، إضافة إلى عدد من المبادرات الخاصة بالصحة والتعليم وتنمية السياحة سيتم إطلاقها فى الصعيد.