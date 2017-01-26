 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 09:30 مساءً
روابط سريعة
ما العامل المشترك بين ثورة يناير وعيد الشرطة؟
ثورة يناير

ما العامل المشترك بين ثورة يناير وعيد الشرطة؟

الخميس، 26 يناير 2017 10:29 م
كتب - عبد الرحمن دياب

رأت الإعلامية رشا نبيل، أن هناك قيمة مشتركة بين 25 يناير كعيد للشرطة و25 يناير كعيد للثورة وهي التضحية من أجل الوطن، مشيرة إلى أن الشباب الذي نزل للميدان قام بالتضحية بأرواحه من أجل الوطن، كما أن شهداء الشرطة هم شهداء مصر يدافعون عن أمن وإستقراره.

وأكدت في برنامجها “كلام تاني” المذاع على شاشة “دريم 1” مساء الخميس، أن الشرطة تضحي بأرواحها من اجل الحفاظ على الوطن، متابعة: “ليه عايزين تقسمونا، مصر بتاعتنا كلنا، خلونا كلنا نعيش مع بعض”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3