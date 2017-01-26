رأت الإعلامية رشا نبيل، أن هناك قيمة مشتركة بين 25 يناير كعيد للشرطة و25 يناير كعيد للثورة وهي التضحية من أجل الوطن، مشيرة إلى أن الشباب الذي نزل للميدان قام بالتضحية بأرواحه من أجل الوطن، كما أن شهداء الشرطة هم شهداء مصر يدافعون عن أمن وإستقراره.

وأكدت في برنامجها “كلام تاني” المذاع على شاشة “دريم 1” مساء الخميس، أن الشرطة تضحي بأرواحها من اجل الحفاظ على الوطن، متابعة: “ليه عايزين تقسمونا، مصر بتاعتنا كلنا، خلونا كلنا نعيش مع بعض”.