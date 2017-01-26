اعتمدت اللجنة الخاصة بتنمية وإعمار سيناء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية المقترح الخاص بإقامة سوق حديث ومتكامل للجملة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، وبتكلفة تصل إلى نحو مبلغ 130 مليون جنيها .

وأعلن المحافظ في الاجتماع التنفيذي الخاص بمتابعة مشروع سوق الجملة بالعريش أن السوق سيقام على مساحة حوالى 40 فدانا شمال غرب منطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد ، ويضم محلات للخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن واللحوم وخطوط تصنيع غذائي وثلاجات للحفظ والتبريد ومصنع ثلج ومطعم وكافتيريا ومناطق انتظار وخدمة للسيارات ومحلات فوارغ وخدمة وأخرى للتعبئة والتغليف ومسجد ومحول كهرباء وخزان مياه وبوابات دخول وخروج مزودة بميزان بسكول ومبنى إداري شامل صالة مزادات وفروع بنوك وشهر عقاري وتأمينات وشركات شحن واتصالات ومكاتب حجر زراعي وبيطري وصحي وخدمات طوارىء ( شرطة وإسعاف واطفاء ) وغيرها من المرافق الخدمية للسوق .

وأكد المهندس عبد الرحمن سعيد أمين سر لجنة تنمية وإعمار سيناء أن اللجنة وافقت على اقامة السوق بناء على اقتراح اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء في اطار الحرص على تيسير الأمور الحياتية لأهالي المحافظة ، ونظرا لما يحققه من توفير فرص عمل جديدة وإضافة منتج جديد يتم تسويقه ولدعم منتجات المحافظة المختلفة وتوفير عائد اقتصادي لها يساهم في التنمية .

وأعلن فتحي راشد مدير عام التموين أن أهمية السوق في توفير السلع واحتياجات المواطنين واحتياجات الفنادق والمطاعم وتجار الجملة من السلع والمنتجات بأسعار متميزة .. علاوة على تيسير تصريف منتجات المحافظة .

ومن جانبها .. أكدت أمانى رسلان مدير إدارة التعاون الاستهلاكي أنه سيتم إنشاء السوق على مراحل لتلبية احتياجات المحافظة والتوسعات المستقبلية بها .