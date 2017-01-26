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بوهدوز جاهز لمواجهة الفراعنة
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بوهدوز جاهز لمواجهة الفراعنة

الخميس، 26 يناير 2017 10:38 م

بات عزيز بوحدوز مهاجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم ، جاهزًا للقاء الفراعنة الأحد المقبل، ضمن مباريات دور ربع النهائى لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالجابون.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم فريق سانت باولى الألمانى، جاهزيته للمباراة، بعدما غادر مباراة فريقه أمام كوت ديفوار، الثلاثاء الماضي، مصابًا، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من البطولة.

وسيكون بوحدوز، الذي سجل هدفًا في شباك توجو، متاحًا أمام مدرب منتخب الأسود، لمواجهة الفراعنة، بعدما ترك مكانه في مباراة كوت ديفوار لزميله رشيد عليوي.

ويعتبر بوحدوز، أحد اكتشافات رينارد، ولاعب محوري في معادلة هجوم الأسود، وهو الذي كان حتى معسكر العين بالإمارات، خارج القائمة النهائية لمنتخب المغرب، إذ عوض خروج اللاعب أسامة طنان للإصابة.

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