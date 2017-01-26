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ترامب: حان الوقت لإحداث تغييرات دائمة .. وإعادة السلطة للمواطنيين
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب: حان الوقت لإحداث تغييرات دائمة .. وإعادة السلطة للمواطنيين

الخميس، 26 يناير 2017 10:39 م
أ ش أ

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الوقت حان “للأفعال لا الأقوال، وإحداث تغييرات دائمة” مشيرا إلى أنه اتخذ خطوات “لإعادة السلطة للمواطنين العاديين”.

وأضاف في كلمة أمام قادة الحزب الجمهوري في مدينة فيلاديلفيا بولاية بنسلفانيا – أوردتها قناة الحرة الامريكية اليوم الخميس - أنه سيعمل على تشجيع الصناعة الأميركية وإبرام اتفاقيات ثنائية “منصفة” مع دول العالم.

وأشار ترامب إلى قراراته التي اتخذها عقب توليه منصبه وتتعلق ببناء جدار حدودي مع المكسيك وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، موضحا أنه اتخذ تلك القرارات تنفيذا لتعهداته التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابية .

وأكد ترامب أن أمن الحدود “مسألة وطنية” وأن انعدام الأمن يهدد سلامة المواطنين الأمريكيين، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه اتفق مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو على إلغاء الاجتماع المرتقب بينهما إن لم تتعامل بلاده مع الولايات المتحدة بطريقة عادلة وباحترام.

وتعهد ببذل الجهود لتعزيز الأمن داخل البلاد ودعم القوات الأمنية، مشيرا إلى أن مدنا مثل شيكاغو ازدادت فيها نسبة الجريمة بشكل كبير.

وحول اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (نافتا)، قال الرئيس الامريكي إنه لن يسمح أن يدفع المواطنون الأمريكيون تكلفة اتفاقية كان يجب إعادة النظر فيها.

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