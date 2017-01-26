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الجيش السوري الحر يستعيد السيطرة على المقري ويقتل 13 من "داعش "
الجيش السوري

الجيش السوري الحر يستعيد السيطرة على المقري ويقتل 13 من "داعش "

الخميس، 26 يناير 2017 10:08 م
أ ش أ

استعادت فصائل من الجيش الحر السوري المشاركة ضمن غرفة عمليات درع الفرات السيطرة على قرية المقري وتلتها شرق مدينة الباب بعد اشتباكات مع تنظيم داعش.
وأكدت مصادر عسكرية في الجيش الحر في تصريح خاص لقناة ” “سكاي نيوز ” اليوم الخميس، مقتل 13 عنصرا في صفوف تنظيم داعش، كما تمكن من استعادة السيطرة على قرية السفلانية.
في غضون ذلك سيطرت القوات الحكومية مدعومة بميليشيات أجنبية على بلدة القاسمية في منطقة المرج بريف دمشق الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة انتهت بانسحاب مقاتلي المعارضة لأطراف البلدة.
وقالت مصادر ميدانية إن السيطرة تأتي بعد هجوم عنيف وقصف مكثف على جبهة البلدة ووسط تحليق مكثف للطيران، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
من جانب آخر، جدد الطيران الحكومي إلقاء براميل متفجرة على قرية عين الفيجة بريف دمشق الغربي بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المنطقة.
وقالت مصادر محلية إن القوات الحكومية وميليشيا حزب الله اللبناني تواصل محاولات التقدم باتجاه نبع المياه في عين الفيجة، بالتزامن مع قصف مكثف على المنطقة دون تحقيق تقدم يذكر، وسط تصدي فصائل المعارضة لمحاولات التقدم المتجددة.

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