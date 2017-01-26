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ملك الأردن يبحث مع جونسون آخر المستجدات الإقليمية والدولية
الملك عبدالله الثاني ملك الاردن

ملك الأردن يبحث مع جونسون آخر المستجدات الإقليمية والدولية

الخميس، 26 يناير 2017 10:06 م
أ ش أ

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال زيارة قصيرة يقوم بها إلى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين.

وبحسب بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، فإن الملك عبدلله الثاني، سيلتقي غدا الجمعة، وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون.

كما يبدأ الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين القادم، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي خلالها أركان الإدارة الأمريكية الجديدة والكونجرس.

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