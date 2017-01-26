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التلاوي تكشف عن مفاجأة تخص وجودها على قائمة اغتيالات الإخوان
مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة

التلاوي تكشف عن مفاجأة تخص وجودها على قائمة اغتيالات الإخوان

الخميس، 26 يناير 2017 10:09 م
كتب - عبد الرحمن دياب

كشفت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية، عن أن الإخوان كانوا يهدفون لإلغاء المجلس القومي للمرأة، وأنها تلقت الكثير من التهديدات وكانت موضوعة على قائمة الاغتيالات في عهد الإخوان.

وقالت في برنامج “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور” اليوم الخميس، إنه عندما تم اعلان موافقة مصر علي وثيقة العنف في نيويورك ووجدوا تأييدًا من العالم الإسلامي كافة.

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