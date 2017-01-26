كشفت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية، عن أن الإخوان كانوا يهدفون لإلغاء المجلس القومي للمرأة، وأنها تلقت الكثير من التهديدات وكانت موضوعة على قائمة الاغتيالات في عهد الإخوان.

وقالت في برنامج “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور” اليوم الخميس، إنه عندما تم اعلان موافقة مصر علي وثيقة العنف في نيويورك ووجدوا تأييدًا من العالم الإسلامي كافة.