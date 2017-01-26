حثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، مع نائب رئيس بعثة اللجنة الرباعية جون كلارك، الوضع السياسي الراهن.

وقدمت عشراوي عرضاً للأوضاع السياسية الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحديات الكبيرة التي تواجهها عملية السلام، نتيجة تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، واستمرار بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، وتشريع نهب الأرض الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتطرق الطرفان إلى عمل اللجنة الرباعية ومشاريعها، ودعم الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية، حيث أكدت عشراوي أن “الاحتلال هو العائق الأساسي أمام التنمية الحقيقية، ولا يمكن ترسيخ مؤسسات الدولة وتحقيق أية تنمية مستدامة، من دون إنهاء الاحتلال، وسيطرتنا وسيادتنا الكاملة على جميع أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة ومواردها”.

كما بحثا تقرير اللجنة الرباعية بخصوص الشرق الأوسط والصادر في شهر يونيو الماضي، والثغرات بداخله. وأكدت عشراوي أهمية أن تقوم اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي، بخطوات ملموسة ورادعة لدولة الاحتلال، فالتحدي السافر واليومي، الذي تقوم به حكومة اليمين الإسرائيلي، لكل القرارات الدولية، يجب أن يواجه بسياسة حازمة، إذا ما كان المجتمع الدولي جادا بإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام.