أعلن قصر الإليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند سيبدأ غدا جولة أوروبية تشمل ألمانيا والبرتغال.

وذكر الإليزيه -في بيان اليوم الخميس- أن الرئيس أولاند سيشارك غدا في غذاء عمل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ببرلين لبحث قضايا الساعة على الساحة الأوروبية والدولية والإعداد لقمة مالطا المقرر انعقادها في الثالث من فبراير المقبل.

كما سيشارك أولاند بعد غد السبت في قمة الدول المتوسطية بالاتحاد الأوروبي بلشبونة بدعوة من أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء هو الثاني للدول المتوسطية السبع بالاتحاد الأوروبي (فرنسا، أسبانيا، إيطاليا، اليونان، البرتغال، مالطا، قبرص) وأنه يأتي في أعقاب الاجتماع الذي عقد في أثينا في التاسع من سبتمبر الماضي والذي تناول أزمة الميزانية الأوروبية والحد من ضغط الهجرة.