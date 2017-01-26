محافظ القليوبية يعلن موعد تسليم نفق الإشارة الجديد بداية الشهر المقبلالخميس، 26 يناير 2017 10:00 م
أعلن اللواء عمرو عبدالمنعم محافظ القليوبية، أن العمل بنفق الإشارة يجري على قدم وساق، وسيتم التسليم المبدئي للنفق في النصف الأول من فبراير المقبل لافتا إلى انه جارى دراسة تشغيل النفق بنظام حارتين للقادم من بنها ومتجه إلى الفلل والقادم من الفلل ومتجه إلى بنها.
وأكد المحافظ -في تصريحات اليوم الخميس- الدور المهم الذي يؤديه الإعلام في تسليط الضوء على السلبيات وكشفها للمسئول منوها بالدور الهام الذي تلعبه الصحافة في تحديد مواطن الخلل والمحاسبة مؤكدا على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين.
وقال المحافظ إن الحكمة من عقد اللقاءات الاسبوعية مع المواطنين هو سرعة اتخاذ الإجراءات وتقصير المسافة وإيجاد حلول سريعة لقضاء مصلحة المواطن حتى لا يتردد كثيرا على المصالح الحكومية بالإضافة إلى إستعادة ثقة المواطن في قرارات المسئولين ومواجهة المواطن بالمسئول بالإضافة إلى إعطائنا إحصائية بمشكلات المدن
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