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البحوث الإسلامية: نحتاج لتقنين الطلاق الشفوي
د محمد الشحات الجندي ، أمين عام الجلس الأعلى للشئون الاسلامية

البحوث الإسلامية: نحتاج لتقنين الطلاق الشفوي

الخميس، 26 يناير 2017 09:56 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور، محمد الشحات الجندي، إنّ معظم الفقهاء أكدّوا أنّ الطلاق الشفوي يصح ويعتد به ما دام طلاقًا صريحًا من شخص بالغ وعاقل ولم يكن في حالة غضب.
وأضاف الجندي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور،: “نحن أمام كارثة حقيقية في ارتفاع معدلات الطلاق التي نتجت بسبب الانهيار الأسري”، متابعًا أنه رغم ارتفاع معدلات حالات الطلاق تنخفض فيه أيضًا معدلات الزواج.
وتابع الجندي: “نحن نعاني من أزمة شيوع الطلاق في المجتمع المصري بشكل يستوجب التصدي له”، موضحًا: “نحن نحتاج لتقنين الطلاق للحد من الطلاق الشفوي”.
وأوضح الجندي أنه يجب مواجهة الطلاق القولي بالتوثيق والإشهاد، متابعًا أن مجمع البحوث الإسلامية يعمل على هذا الملف من 6 أو 7 أشهر، قائلاً: “سنضع ضوابط للطلاق الشفوي خلال الفترة المقبلة”.

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